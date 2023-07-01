Кроме этого, певец уже планирует новые концерты.

Певец Олег Винник заявил, что он "никогда в жизни" не будет переводить свои русскоязычные хиты на украинский. Артист не хочет обновлять песни.

"Олег Винник больше никогда не будет ничего фильтровать и терпеть, и почему-то бояться. Это огромное счастье выйти на сцену, увидеть перед собой людей и спросить их, что они думают. И в то же время ты понимаешь что они дышат одним дыханием... Не знаю, когда. Это будет скоро, это не будет один концерт, это будет, дай Бог, много концертов", - заявил певец в интервью для "КРП".

По словам Винника, он отказывается от перевода песен, потому что ему "нужно идти дальше". Впрочем, певец также заверил, что на русском языке петь не будет.

Видео дня

"Точно знаю, что переводить я не буду свои песни на русском языке, которые были написаны до войны, супер хиты. Те мои суперхиты, которые были на русском языке. Я никогда в жизни не буду переводить на украинский язык, это не нужно, нужно идти дальше", - рассказал артист.

Кроме этого, Винник поделился размышлениями относительно того, уместно ли будет петь на русском после победы. Он считает, что сначала всем нужно выучить украинский.

"Как можно сказать:"Я до победы не пою на русском языке"? А что такое к победе? А тогда мы можем петь на русском? Сначала нужно научиться разговаривать на своем языке, украинском, а потом уже говорить, до победы или после победы. А тогда просьба будет от людей: "А спой после победы на китайском". Ты будешь петь? Ты должен сам понять. Если бы я открыл рот на сцене на русском языке, я бы себя просто обблевал", - добавил Винник.

Где сейчас Олег Винник

Певец недавно дал новое интервью и подтвердил, что живет в Германии. Винник впервые рассказал, как и когда уехал из Украины, а также раскрыл детали своей болезни

Кроме того, певец впервые подтвердил, что у него есть жена и сын. Впрочем, "возвращение" Винника оценили не все. В сети отреагировали на его заявления с негативом и критикой.

Вас также могут заинтересовать новости: