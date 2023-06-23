Олег Винник впервые с начала полномасштабной войны вышел на связь.

23 июня на YouTube вышло большое интервью с Олегом Винником, который загадочно куда-то исчез после начала полномасштабной войны. Музыкант рассказал, что сейчас он борется с болезнью. Его буквально "подняли и поставили на ноги" после осложнений, но чувствует он себя в целом удовлетворительно.

Винник добавил, что сейчас он находится в Германии как резидент. Выехал уже после полномасштабного вторжения РФ. Музыкант якобы помогал эвакуироваться и другим, но рассказывать об этом сейчас не хочет.

Интервью вызвало разные комментарии от общественности. Некоторые написали, что это "40 минут воды", другие похвалили за смелость, и за то, что он нашел в себе силы вернуться к публике в такое непростое время. Делимся самыми распространенными мнениями из сети.

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Что пишут поклонники Винника

"Приятно видеть Олега Анатольевича живым. Болезни - это "внутренний враг" многих людей. Уровень сочувствия у каждого свой. В болезнях Бог испытывает наше окружение на стойкость…"

"Олег, спасибо, что вы вернулись! Надеемся, что вы вернетесь не только в интервью, но и с музыкой, и с концертами"

"Я искренне рада, у нашего Олега Анатольевича все хорошо. И очень благодарна за большую помощь нашим воинам. Скучаем и ждем в Украине!"

Негативные комментарии в адрес Олега Винника

"Фраза "каждый должен заниматься тем, чем умеет" - это пренебрежительно перед теми, кто не был военным, занимался другим. И ушел защищать. Или забрали. Да, деньги тоже нужны. Но прикрываться такой фразой - это нелегальная отмазка. Потому что используют ее все, кто каким-то чудом уехал или сбежал"

"Лучше молчал бы и дальше, потому что слушать эти хихикания в спокойной студии, когда в стране ребята погибают на фронте не хочется"

"Слишком цинично"

"Разочарование… Винник не искренний, смех искусственный! К несчастью… Цель интервью – вернуть любовь слушателей. Но я уверена, что часть поклонников от него навсегда ушла"

Напомним, Олег Винник раскрыл тайну о своей личной жизни.

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