Раньше певец избегал тему личной жизни.

Украинский певец Олег Винник впервые рассказал о своей семье. Артист держал в тайне информацию о жене.

Однако в СМИ уже давно писали, что возлюбленная Винника - его бывшая бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко). В интервью для YouTube-канала "КРП" певец признался, что она действительно является его женой.

"Во-первых, это псевдоним. Во-вторых, это та, о которой я пою свою песни. Конечно, ее зовут Тая", - заявил Винник.

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Он с теплотой говорил о любимой, а также несколько раз вспомнил о сыне. Впрочем, Винник решил сохранять интригу. Он не рассказал, сколько мальчику лет или какое у него имя. По словам певца, он не хочет, чтобы ребенок страдал от повышенного внимания прессы.

Винник заявил, что его сыну не понравится, когда журналисты будут "тыкать" ему в лицо камеру. Певец утверждает, что точно не захочет отвечать на вопросы представителей СМИ.

Что известно о семье Винника

В апреле 2023 года СМИ сообщили, что сын Винника живет в Германии. Ему 19 лет, юношу зовут Юлиан. Он профессионально занимается плаванием и учится в университете.

Также известно, что Виннику уже давно приписывали роман с Таюне. Только ее он публично поздравлял с праздниками. Они часто появлялись на публике вместе. Впрочем, свои отношения они никогда до этого не комментировали.

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