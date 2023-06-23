По словам певца, он не хотел говорить украинцам, чтобы они "держались", потому что они уже стали "циничными".

Известный певец Олег Винник впервые рассказал, как и когда он уехал из Украины в Германию. Сначала артист не хотел раскрывать детали, однако впоследствии все объяснил.

"Я - гражданин Украины, хронический украинец, резидент Германии. Проживаю здесь уже 23 года, у меня есть только загранпаспорт, потому что внутренний у меня забрали еще в начале 2000-х, когда стал на постоянный учет в украинском посольстве", - отметил Винник в интервью для YouTube-канала "КРП".

По словам певца, он помог эвакуироваться людям. Винник утверждает, что видел эти события во сне, еще задолго до полномасштабной войны РФ против Украины.

"Я не хочу и не буду я рассказывать... Я выехал 26 числа и вывозил с собой очень много людей. Я видел этот сон крайних лет 10-15 и раз 40. Только я видел этот момент, где я выезжаю из-под обстрелов и из-под взрывов, и я должен был поехать туда, где я всегда делал, делаю и буду делать свои песни", - добавил артист.

Также Винник заявил, что может писать хиты только в Германии. Он уверяет, что не предатель. По словам певца, он не знал, что говорить украинцам, которые остались жить под обстрелами.

"Так случилось в жизни, что все песни были написаны здесь, в Германии... Я буду благодарен всем тем людям, которые меня поймут... Я никогда предателем не был в жизни, никому не верьте... Вы уже там все переплакали в Украине, уже циничные, уже все вареники едите, когда бомбит... Выходи к людям - не выходи, что я буду говорить: "Держитесь, мы победим"?" - добавил Винник.

Напомним, внезапное "появление" Винника вызвало в сети небывалые споры. Одни называют его "проклятым предателем", другие же думают, что артист - "ангел".

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