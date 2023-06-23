Артист признал, что недавно его состояние ухудшилось, однако его болезнь можно вылечить.

Певец Олег Винник, вокруг которого ходило немало слухов о болезни, раскрыл детали своего состояния. Он не стал называть диагноз, однако отметил, что все разговоры об онкологии были неправдой.

"Мне совершенно по барабану, что обо мне говорят... Сегодня немножечко хуже, чем было неделю назад. Буду откровенен, слава Богу, меня подняли, поставили на ноги. И скажу, это не одна и даже не две вещи, которые меня накрыли", - признал Винник в первой части интервью для YouTube-канала "КРП".

По словам певца, у него есть поддержка. Он намекнул, что его "спасает" любимая женщина. Вероятно, Винник говорил о Таисии Сватко - своей бывшей бэк-вокалистке которая выступала под псевдонимом Таюне. Именно ей приписывают роман с певцом. Иногда он не может встать, однако ему дают силы бороться.

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"У меня есть человек. Та, которая не дает умереть и когда я не могу встать, она делает так, чтобы ты смог... Этой болезнью в Германии болеют 2%. Слава Богу, она уже сегодня не является такой страшной и не является летальной", - добавил Винник.

О своей болезни певец узнал во время гастролей, до 24 февраля 2022 года. Он отметил, что раньше она была более серьезной. Когда не было лекарств, человек мог оказаться в инвалидной коляске. Сейчас же все не так страшно, заверил артист.

"Сегодня не нужно волноваться, потому что есть таблетки, есть медикаменты... Оно начиналось в туре, я не знал, что это такое", - рассказал Винник.

Болезнь Олега Винника - что говорили раньше

Ранее о вероятном диагнозе Винника высказался блогер Богдан Беспалов. Он заявлял, что у певца якобы онкология. Кроме этого, блогер говорил, что Винник может не вернуться в Украину.

Впрочем, впоследствии друг певца рассказал о его реальном состоянии. Тогда товарищ Винника говорил, что тот "живее всех живых".

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