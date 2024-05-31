Виктор Павлик рассказал, как проходит его реабилитация / Скриншот Instagram

Известный украинский певец Виктор Павлик поделился своим состоянием здоровья после сложной операции на сердце, которую он пережил в мае. Артист рассказал, как проходит реабилитация, и от чего ему пришлось отказаться.

По словам исполнителя, его реабилитация продлится еще несколько месяцев. Он до сих пор испытывает боль и принимает обезболивающие. Однако наиболее негативным для Павлика являются запреты от врачей. В частности, теперь артисту нельзя управлять автомобилем и мотоциклом, а также он не может поднимать ничего тяжелого.

Виктор Павлик / Скриншот Instagram

"Сейчас еле стою. Сейчас чешется грудная клетка, потому что все заживает. Грудина болит, очень сильно болит. Спасаюсь обезболивающими. Нельзя даже ездить за рулем автомобиля, хотя я сажусь. Минимум месяц, а лучше два-три мне нельзя ничего поднимать тяжелее одного килограмма. То есть я даже ребенка не могу взять на руки. Все лето нельзя за мотоцикл садиться, а хочется. Вот это беда", - отметил Виктор.

К слову, певец родился с врожденным пороком сердца. Он был на грани жизни и смерти и нуждался в операции, чтобы заменить один из сердечных клапанов на искусственный. Как рассказывала его жена Екатерина Репьяхова, врачи боролись за жизнь музыканта 4 часа. Исполнитель двое суток провел в реанимации. После 10 дней пребывания в клинике Павлика выписали.

Напомним, ранее Виктор Павлик женился на младшей на 29 лет блогерше.

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