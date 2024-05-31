Певец поделился, от чего ему пришлось отказаться.

Известный украинский певец Виктор Павлик поделился своим состоянием здоровья после сложной операции на сердце, которую он пережил в мае. Артист рассказал, как проходит реабилитация, и от чего ему пришлось отказаться.

По словам исполнителя, его реабилитация продлится еще несколько месяцев. Он до сих пор испытывает боль и принимает обезболивающие. Однако наиболее негативным для Павлика являются запреты от врачей. В частности, теперь артисту нельзя управлять автомобилем и мотоциклом, а также он не может поднимать ничего тяжелого.

"Сейчас еле стою. Сейчас чешется грудная клетка, потому что все заживает. Грудина болит, очень сильно болит. Спасаюсь обезболивающими. Нельзя даже ездить за рулем автомобиля, хотя я сажусь. Минимум месяц, а лучше два-три мне нельзя ничего поднимать тяжелее одного килограмма. То есть я даже ребенка не могу взять на руки. Все лето нельзя за мотоцикл садиться, а хочется. Вот это беда", - отметил Виктор.

К слову, певец родился с врожденным пороком сердца. Он был на грани жизни и смерти и нуждался в операции, чтобы заменить один из сердечных клапанов на искусственный. Как рассказывала его жена Екатерина Репьяхова, врачи боролись за жизнь музыканта 4 часа. Исполнитель двое суток провел в реанимации. После 10 дней пребывания в клинике Павлика выписали.

Напомним, ранее Виктор Павлик женился на младшей на 29 лет блогерше.

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