Жена певца рассказала, как сейчас чувствует себя муж.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репьяхова - сообщила, что ее муж попал в реанимацию и перенес сложную операцию на сердце. Она рассказала, как прошло хирургическое вмешательство.

Бизнесвумен поделилась, что артисту требовалась срочная операция, из-за врожденного порока сердца. Его госпитализировали, но хирургическое вмешательство не прошло без осложнений.

По словам Репьяховой, врачи боролись за жизнь музыканта 4 часа. Неожиданно во время операции у Павлика остановилось сердце на полчаса. Хирургам удалось восстановить сердцебиение, но артист был подключен к аппарату искусственного кровообращения и ИВЛ. Двое суток он провел в реанимации.

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"10 дней в больнице, четыре часа операции, полчаса остановки моего любимого сердца, полчаса аппарата искусственного кровообращения, двое суток в реанимации, полсуток ИВЛ и ожидание, когда начнет дышать сам. Двое суток без связи и двое суток бесконечных звонков в реанимацию. Когда впервые пришла в реанимацию, он не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не радовался мне", - указала блогерша.

Екатерина написала, что Виктор 10 дней находился в больнице. Однако сейчас его состояние улучшилось, и он чувствует себя хорошо. Его ждет длительная реабилитация. Все самое сложное позади. Екатерина призналась, что эти дни были ужасными для нее, ведь она находилась в постоянном стрессе и переживала за любимого.

"Наконец реабилитация. Для меня это была вечность ... Это были сверхсложные дни, которые мы пережили вместе", - рассказала Репьяхова.

Напомним, ранее Екатерина рассказывала, что Виктор Павлик родился с пороком сердца. Один из сердечных клапанов вышел из строя и певцу нужно было установить искусственный клапан.

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