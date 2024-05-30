Свадьба стала сюрпризом для певца.

Известный украинский певец Виктор Павлик женился на блогерше и бизнесвумен Екатерине Репьяховой, которая моложе за него почти на 30 лет. Пара в браке уже 4 года, однако только сейчас решили устроить празднование.

Супруги поженились еще в мае 2020 года, однако из-за определенных событий не смогли организовать свадьбу. Сначала пандемия, а затем полномасштабное вторжение не позволяло им этого сделать.

Однако месяц назад стало известно, что у Павлика врожденный порок сердца. Певец был на грани жизни и смерти и ему сделали операцию. После сложного периода Екатерина решила больше не откладывать жизнь на потом.

О церемонии исполнитель ничего не знал. Возлюбленная артиста решила устроить ему сюрприз. Репьяхова попросила мужа надеть костюм и приехать по адресу, который она ему сообщила.

Там его ждала любимая, сын Михаил и приглашенные гости. Вместе со свадьбой пара праздновала еще и четвертую годовщину брака.

"Платье висело в шкафу четыре года! Представьте себе. Я больше не хотела ждать ни дня. Живем здесь и сейчас, ведь не знаем, что с нами будет завтра", - поделилась блогерша.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика призналась, что любимый больше не хочет детей и назвала причину.

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