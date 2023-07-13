У него обнаружили проблемы с сердцем.

Известный украинский музыкант Виктор Павлик перенесет операцию. Жена артиста, Екатерина Репяхова, рассказала, что у него обнаружили порок сердца.

Она показала фрагмент переписки с Павликом. В ней музыкант ошарашил жену неожиданной новостью. Оказалось, что он может умереть.

"Хожу под риском внезапной смерти. Приобретенное при жизни. Так сказал врач. Операция неизбежна", - написал Павлик своей жене.

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Сама Репяхова отметила, что отвергает плохие мысли. Она верит в то, что все будет хорошо. Кроме этого, жена Павлика даже планирует родить от него еще одного ребенка. Репяхова хочет дочь.

"Насчет мужа. У меня предчувствие, что все у него будет хорошо. И он переживет еще всех вас. И у нас еще будет доченька. Не верю в плохое", - отметила Репяхова.

Кроме этого, жена Павлика рассказала, что артист родился с пороком сердца. Впрочем, они об этом не знали. Репяхова заверила, что после операции, которая уже запланирована на осень, музыкант будет жить, будто у него и никогда не было такой проблемы.

"С возрастом один из клапанов вышел из строя, не выполняет свою функцию. И нужно ставить искусственный клапан. После этого дальше будет жить полноценной жизнью, как его сверстники без такой проблемы", - написала Репяхова.

Виктор Павлик - последние новости

Недавно Павлик вместе с женой попал в скандал. Его избранница похвасталась тем, что музыкант может ездить по Южному мосту в Киеве, который закрыт для проезда частного транспорта с июня прошлого года. Репяхова отмечала, что это "удовольствие" - не для всех. Впоследствии военные поставили на место Павлика и его жену.

Чуть позже стало известно, что Павлик попал в больницу. Артист пожаловался на плохое самочувствие после похода в баню.

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