Артист исполнил композицию и заиграл на трембите.

Народный артист Украины Виктор Павлик решил публично поддержать участницу Нацотбора на "Евровидение-2025", которая стала 10-й финалисткой конкурса. Знаменитость перепел конкурсный трек исполнительницы и показал видео в сети.

Вероятно, фавориткой Павлика на Нацотборе в этом году стала именно FIЇNKA, она же Ирина Вихованец, и, похоже, именно за нее будет болеть певец. В своем Instagram он опубликовал видео, в котором показался в образе гуцула. Артист примерил на себя шубу и шляпу.

Таким образом он решил поддержать участницу из Ивано-Франковской области. На кадрах Виктор Франкович начал свое выступление с игры на главном гуцульском инструменте - трембите.

После этого звезда сцены в своей интерпретации перепел песню Вихованец "Культура", с которой она планирует победить на Нацотборе и отправиться на Евровидение. Заметно, что ролик был снят возле дома во дворе. Подписывать видео Павлик не стал.

FIЇNKA уже отреагировала на видео коллеги. Она сделала репост ролика и показала подписчикам в Instagram, как знаменитость исполняет ее трек.

Отметим, что Нацотбор на "Евровидение-2025" состоится 8 февраля в 18:30. Кроме FIЇNKA, в конкурсе также примут участие Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Абие, ДК Энергетик, Влад Шериф, Маша Кондратенко, Ziferblat.

Напомним, ранее FIЇNKA после обвинений в плагиате ответила, кто мог ее подставить. Как известно, исполнительницу заподозрили в плагиате испанской песни "Con Altura" певицы Rosalía. В сети распространили ролик, в котором сравнили два трека. Украинская звезда отвергает все обвинения и убеждена, что информацию о плагиате песни распространили люди, напрямую заинтересованные в ее дисквалификации с Нацотбора.

Вас также могут заинтересовать новости: