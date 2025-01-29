Певица убеждена, что информацию о плагиате песни распространили люди, напрямую заинтересованные в ее дисквалификации с Нацотбора.

Украинская певица, финалистка Национального отбора на "Евровидение 2025" FIЇNKA, она же Ирина Вихованец, которую обвинили в плагиате известной песни, ответила на упреки в сети. Артистка предположила, что это могла быть подстава и ответила, кому это было выгодно.

Как известно, в сети распространили видео, в котором сравнили две песни. Речь идет о конкурсном треке украинки "Культура", с которым она планирует представить Украину на Евровидении и испанской песне "Con Altura" певицы Rosalía. Пользователи заметили сходство в композициях.

В интервью "Суспільне Культура" звезда указала, что, увидев такие сравнения и упреки в плагиате, сначала даже посмеялась над этим. Она отвергает все обвинения и считает, что распространение такой информации - дело рук ее конкурентов. Вероятно, кому-то было выгодно "слить" певицу, но имен она не называет.

Видео дня

"Видимо, кто-то из конкурентов зацепился за какой-то хороший инфоповод, и начали капслоком писать: сходство один в один, копия. Люди разнесли, даже не слушая ни песню, ничего. Но спасибо Тине Кароль, потому что, пожалуй, мои все оправдания звучали бы нелепо, потому что люди, те, что хотели захейтить, только ждали, чтобы это сделать", - сказала FIЇNKA.

В дополнение, она опровергла все слухи о плагиате, указав, что у испанской песни и ее "Культуры" совершенно разные контексты. А также отметила, что ей помогла музыкальная продюсер Нацотбора Тина Кароль, которая также ответила на упреки в сети.

"У меня же звучит "культура". И так далее. Тина Кароль проставила все точки. Она говорила: сходства нет, все проверено", - отметила артистка.

Напомним, ранее FIЇNKA высказалась о Тине Кароль. Исполнительница сравнила, с кем ей было лучше работать - с Дмитрием Шуровым или Тиной Кароль.

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