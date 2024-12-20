Общественное вещание объявило имена девяти артистов, которые поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2025. В финал Нацотбора вошли как известные исполнители, так и новые имена на украинской музыкальной сцене.
Среди финалистов:
- Future Culture с песней "Waste My Time"
- KHAYAT с песней "HONOR"
- KRYLATA с песней "STAY TRUE"
- MOLODI с песней "my sea"
- Ziferblat с песней "Bird of pray"
- Абие с песней "Дом"
- ДК Энергетик с песней "Соль"
- Маша Кондратенко с песней "No time to cry"
- Влад Шериф с песней "Wind of change"
Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль отметила, что все финалисты являются разножанровыми и талантливыми артистами, и уже начали подготовку к финалу.
Как выберут десятого финалиста
Общее количество финалистов Нацотбора должно составлять десять. Десятого участника выберут путем народного голосования в приложении "Дія". Голосование состоится в январе и в нем примут участие одиннадцать артистов, которые не прошли в финал по результатам прослушиваний.
Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится в феврале. Победитель получит право представлять Украину на песенном конкурсе в Осло.
Напомним, Общественное прокомментировало заявление Enleo о российской музыке.