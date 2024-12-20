Маша Кондратенко и Влад Шериф вошли в число финалистов Нацотбора на Евровидение-2025 / коллаж УНИАН, скриншот Instagram

Общественное вещание объявило имена девяти артистов, которые поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2025. В финал Нацотбора вошли как известные исполнители, так и новые имена на украинской музыкальной сцене.

Среди финалистов:

  • Future Culture с песней "Waste My Time"
  • KHAYAT с песней "HONOR"
  • KRYLATA с песней "STAY TRUE"
  • MOLODI с песней "my sea"
  • Ziferblat с песней "Bird of pray"
  • Абие с песней "Дом"
  • ДК Энергетик с песней "Соль"
  • Маша Кондратенко с песней "No time to cry"
  • Влад Шериф с песней "Wind of change"

Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль отметила, что все финалисты являются разножанровыми и талантливыми артистами, и уже начали подготовку к финалу.

Видео дня

Финалисты национального отбора на Евровидение 2025 / Скриншот Instagram

Как выберут десятого финалиста

Общее количество финалистов Нацотбора должно составлять десять. Десятого участника выберут путем народного голосования в приложении "Дія". Голосование состоится в январе и в нем примут участие одиннадцать артистов, которые не прошли в финал по результатам прослушиваний.

Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится в феврале. Победитель получит право представлять Украину на песенном конкурсе в Осло.

Напомним, Общественное прокомментировало заявление Enleo о российской музыке.

Вас также могут заинтересовать новости: