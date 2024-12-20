Сейчас известно о 9 певцах.

Общественное вещание объявило имена девяти артистов, которые поборются за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2025. В финал Нацотбора вошли как известные исполнители, так и новые имена на украинской музыкальной сцене.

Среди финалистов:

Future Culture с песней "Waste My Time"

KHAYAT с песней "HONOR"

KRYLATA с песней "STAY TRUE"

MOLODI с песней "my sea"

Ziferblat с песней "Bird of pray"

Абие с песней "Дом"

ДК Энергетик с песней "Соль"

Маша Кондратенко с песней "No time to cry"

Влад Шериф с песней "Wind of change"

Музыкальный продюсер Нацотбора Тина Кароль отметила, что все финалисты являются разножанровыми и талантливыми артистами, и уже начали подготовку к финалу.

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Как выберут десятого финалиста

Общее количество финалистов Нацотбора должно составлять десять. Десятого участника выберут путем народного голосования в приложении "Дія". Голосование состоится в январе и в нем примут участие одиннадцать артистов, которые не прошли в финал по результатам прослушиваний.

Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится в феврале. Победитель получит право представлять Украину на песенном конкурсе в Осло.

Напомним, Общественное прокомментировало заявление Enleo о российской музыке.

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