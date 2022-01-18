Певицу заподозрили в злоупотреблении фотошопом.

Украинская певица Вика Смеюха сейчас отдыхает на Мальдивских островах. Певица публикует фотографии в купальниках, демонстрируя свое подтянутое тело.

После одной из таких фотографий, где Смеюха показала свою "талию-аномалию" поклонники обвинили ее в злоупотреблении фотошопом. Но звезда не стала молчать и ответила всем недоброжелателям.

"Заподозрили в любви к фотошопу и понеслась. Из некоторых комментариев СМИ создали новостной PR. Странно, очень… Мой характер устроен по принципу: вижу цель, не вижу препятствий! Дело было давно, ещё в школе. Целью были кубики на животе. Зачем? Не знаю, надо", - сказала Вика.

Напомним, ранее Вика Смеюха рассказала о своем возлюбленном. По ее словам, он публичная личность, их пара всегда на виду.

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