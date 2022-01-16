Певица Вика Смеюха рассказала о своем возлюбленном, но имени так и не назвала.

Украинская певица Вика Смеюха сейчас отдыхает на Мальдивах со своим возлюбленным, который также является публичной личностью.

По словам артистки, она счастлива и хочет кричать от любви. Сейчас ее переполняют эмоции, поэтому она решилась поделиться этим с поклонниками.

"Мое январское лето на Мальдивах, после страстей по-итальянски - это небесный дар или проведение?! Наконец-то ты нашел меня, хотя мы всегда были так близко и у всех на виду. Мне бы молчать, но теперь я ничего не боюсь, потому что вместе мы - сила, и если бы я не говорила, что хотела, то... Перед старым новым годом я хочу пожелать всему миру любви", - поделилась певица.

Читайте также"Я вам не скажу": Оля Полякова укатила за границу к загадочному мужчинеПри этом она так и не рассекретила имени своего возлюбленного. Поклонники надеются, что звезда не будет долго скрывать его.

Напомним, ранее Вика Смеюха оконфузилась в шоу "Хто зверху". С нее сползло платье, а под ним - ничего.

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