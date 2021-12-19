Певица стала участницей нового выпуска программы "Хто зверху?"

Украинская певица Вика Смеюха приняла участие в шоу "Хто зверху?" и в очередной раз попала в конфуз.

Во время конкурса "Стеклянная доска" у нее начало сползать платье, под которым не было бюстгальтера. Отметим, что фасон платья его и не предусматривает. При этом Смеюха похвасталась пышным декольте.

В такой конфуз она попала, лежа на доске и отвечая на вопросы ведущего Сергея Притулы. К слову, он первый заметил, что что-то идет не так. Но Вике все же удалось выйти из этой неловкой ситуации и спасти свою репутацию.

Напомним, ранее на шоу "Хто зверху?" с Вики Смеюхи слетели штаны, когда она участвовала в конкурсе "Руки-ноги". Участники шоу пошутили и продолжили игру.

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Автор: Диана Могилевич