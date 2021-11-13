Вика Смеюха попала в курьезную ситуацию на программе "Хто зверху?"

Украинская певица Виктория Смеюха приняла участие в программе "Хто зверху?" В первом раунде, который называется "Руки-ноги" с нее слетели штаны.

Отметим, Смеюха появилась на программе в топе и джинсах с необычным дизайном. Выглядят они как шорты, а штанины цепляются за подтяжки. Поэтому и не странно, что во время одного из конкурсов они слетели.

"Вика, что со штанами? Что со штанами?", - крикнула ведущая шоу Леся Никитюк.

В этот момент Смеюха рассмеялась и упала на пол, пытаясь продолжить участие в конкурсе.

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Викторию до смены имени звали Екатерина Смеюха, у неё контральто - низкий женский голос. В 2005 году Виктория принимала участие в вокальном телепроекте "Шанс".

В 2006 году группа "НеАнгелы", продюсером которой был Юрий Никитин, выпустила дебютные синглы. Популярность группы быстро набирала оборотов. Бессменными солистками являлись Виктория Смеюха и Слава Каминская. Вот только в 2021 году "НеАнгелы" распались, и девушки начали строить сольные карьеры.

Напомним, ранее Вика Смеюха рассказала о возможных отношениях с "Позитивом".

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Автор: Диана Могилевич