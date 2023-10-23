Юзеры неожиданно их взломали.

Юзеры взломали аккаунты Григория Лепса и Олега Газманова в Spotify. Как результат - там появились призывы остановить полномасштабное вторжение в Украину.

Изображения в профилях Газманова и Лепса заменены на фотографию исполнителя Clonnex из Львова. На фото стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine".

Также там размещена ссылка на телеграм-канал. Авторы обещают всем пропутинским певцам ставить на аватарку изображение Clonnex.

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Кроме того, отмечается, что взломщики аккаунтов хотели подобное провернуть и с певцом Shaman, исполняющем песню "Я - русский". Однако им не удалось этого сделать.

Отметим, Лепс и Газманов активно поддерживают войну против Украины. Они выступали на концерте, приуроченном годовщине незаконной аннексии четырех украинских регионов. Также они неоднократно выступали перед оккупантами и даже обещали им вознаграждение за подбитые танки Leopard.

К слову, Лепс таки выплатил одному из оккупантов обещенное вознаграждение в виде миллиона рублей.

Напомним, ранее путинисты Лепс и Чичерина выпустили "кровавый" клип для оккупантов.

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