Певец после длительного молчания возвращается в шоу-бизнес.

Известный украинский певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения не выходил на связь, неожиданно объявил о своем возвращении на сцену. В команде исполнителя рассказали, чего ожидать от звезды.

Глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон в своем Facebook опубликовала пост, в котором отметила, что Винник снова начал заниматься музыкой.

Более того, она анонсировала выход его новой песни. Премьера композиции ожидается в День флага Украины, 23 августа. Она называется "Мої люди". К слову, трек будет украиноязычным.

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"Сенсация! Мы дождались! 23 августа на всех платформах Олег Винник с премьерой песни "Мої люди"! Встречайте подарок ко Дню Независимости Украины и для всех нас от нашего маэстро!" - написала Барон.

Стоит указать, что новая песня станет первой композицией, которую Олег выпустит после 24 февраля 2022 года. Вероятно, пауза знаменитости в творчестве завершилась и он возобновит концертную деятельность.

Как известно, после нападения оккупантов в 2022 году Винник сбежал за границу. Он поселился в Германии. Сам певец утверждал, что уехал якобы из-за сложного заболевания, которое лечит за границей. Исполнитель исчез из инфопространства. Он никак не высказывался о войне и не приезжал на родину.

Напомним, ранее ведущий Сергей Кузин высказался о беглеце Олеге Виннике. Он вспомнил спор с певцом, который проиграл.

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