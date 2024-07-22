Злотник отметил, что последнее его общение с пропагандистом было еще до 2014 года.

Знаменитый украинский композитор, автор песен Александр Злотник, который ранее высказался о Пугачевой и Ротару, рассказал об общении с российским актером-путинистом Иваном Охлобыстиным. Он ответил, с каким предложением обращался к нему артист.

По словам Злотника, ради встречи с ним пропагандист даже приезжал в украинскую столицу. Это было еще до 2014 года. Тогда Охлобыстин предложил украинцу, чтобы тот стал композитором фильма, к которому он написал сценарий. Однако Александр отказал путинисту и объяснил почему.

"Да, мы встречались в Киеве, в столичном Доме кино. Он хотел, чтобы я стал композитором фильма, к которому он написал сценарий. А потом пришел 2014 год со всеми трагическими событиями, конечно, о сотрудничестве и речи не могло быть. Кроме того, мы знаем, какую позицию выбрал Охлобыстин в отношении Украины", - отметил композитор в интервью для издания OBOZ.UA.

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В дополнение, автор хитов признался, что после начала полномасштабного вторжения полностью оборвал связи с жителями страны-агрессорки.

"Ни с кем не общаюсь - ни с друзьями, ни с родственниками", - подчеркнул знаменитость.

Позиция Охлобыстина относительно войны в Украине

В 2014 году артист публично поддержал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса Россией. Он известен своей приверженностью к Путину и его приспешникам. С 24 февраля 2022 года актер неоднократно говорил, что планирует поехать на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов, но этого так и не сделал.

Более того, пропагандист заявлял, что украинцы - это русские, а Украина якобы всегда была частью РФ. Позже стало известно, что сын Охлобыстина пополнил ряды российской армии. Василий присоединился к оккупантам, и теперь вместе с ними он открывает огонь по украинским военным.

Напомним, ранее мы писали, что Иван Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе.

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