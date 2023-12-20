Путинист остался жив благодаря бронежилету.

Российский актер, поддержавший преступный режим Кремля, посетил оккупированный Донбасс. Там он попал под обстрел.

Сообщается, что в него попала пуля, однако ранения он не получил, так как его спас бронежилет.

"Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама поехала в Ростов за добавкой помощи, пока отец попал под обстрел и поймал пулю. Слава Богу в броник!" - написала дочь Охлобыстина на своей странице в Instagram.

Видео дня

Девушка, которая, как и ее отец, поддержала полномасштабное вторжение России в Украину заявила, что гордится своими родителями.

Позиция Ивана Охлобыстина по войне

Еще в 2014 году он поддержал незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. С 24 февраля 2022 года он неоднократно говорил, что планирует поехать на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов. Однако, пока он этого не сделал.

Также Охлобыстин говорил о "насильственном лечении" тех, кто против РФ. Звезда "Интернов" утверждает, что позицию таких людей он считает "недугом".

Вас также могут заинтересовать новости: