Злотник объяснил, почему София Михайловна молчит о войне в Украине.

Известный украинский композитор, автор песен Александр Злотник высказался о знаменитых артистках Софии Ротару, которая переехала жить за границу, и Алле Пугачевой. Он сравнил исполнительниц и предположил, почему украинка Ротару избегает темы войны.

Ранее Злотник и певица постоянно сотрудничали. В репертуаре знаменитости немало песен, написанных композитором. Однако сейчас они не общаются. Александр рассказал, что после начала полномасштабного вторжения они с Ротару не поддерживают связь.

На вопрос о том, почему артистка заняла молчаливую позицию, не освещает тему войны и лишь порой ограничивается лаконичными постами о нападении РФ в сети, Злотник не может ответить. Он не понимает, почему звезда украинской эстрады не говорит о войне и добавляет, что "каждый выбирает свой путь".

Видео дня

"За время войны мы с ней не имели никаких разговоров, поэтому откуда я знаю? Каждый выбирает свой путь. Меня вы слышите, еще многих - также, а кого-то - не слышите. Я не могу сказать, почему она выбрала такую позицию. Это знает только сама Соня", - отметил автор песен в интервью для OBOZ.UA.

В противовес Ротару Злотник также вспомнил Аллу Пугачеву. Он отметил, что примадонна всегда имела свою стойкую позицию. Как пример, ее эмиграция в Израиль после начала полномасштабного вторжения, в знак протеста против войны.

"А Пугачева всегда имела свое мнение, свою позицию. И надо сказать, что она многим артистам за свою жизнь помогала пробиться. А кому помогла Соня? Вот вам и ответ... Есть люди, для которых материальные вещи - это очень важно", - подчеркнул композитор.

Что известно о Злотнике

Александр - известный композитор, народный артист Украины, ректор Киевской муниципальной академии музыки имени Глиера. Он также является автором десятков симфонических произведений, музыки к кинофильмам и мюзиклам.

За свою жизнь автор создал более 2000 песен. Его композиции исполняли на большой сцене Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Оксана Билозир, Иво Бобул, Алла Кудлай, Павел Зибров, Тамара Гвердцители.

Напомним, ранее Алла Пугачева публично осудила обстрел "Охматдета". Примадонна подчеркнула, что оккупанты зашли слишком далеко.

Вас также могут заинтересовать новости: