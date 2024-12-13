Соляр призналась, что они с мужем оба виноваты в разводе.

Известная украинская ведущая Екатерина Соляр официально объявила о своем разводе после 12 лет брака. По ее словам, их с мужем отношения постепенно потеряли романтическую связь и превратились в более дружеские.

"Мое сердце свободно. Я официально разведена после 12 лет. Произошло все постепенно. В определенный момент мы начали быть больше друзьями, чем парой. Он пытался делать что-то от обратного: цветы подарить, что-то купить... И где-то полгода назад он приехал и сказал: "Наверное, нам стоит расстаться, потому что мы друг другу друзья". Я виню себя, но на самом деле ни один из нас не виноват. Просто 12 лет - это большой период. А мы ничего не делали, чтобы спасти этот брак и быть вместе. Поэтому в результате мы не вместе", - рассказала Соляр Олегу Френди.

Екатерина также рассказала, что в период брака они оба имели симпатии к другим людям. Поэтому, как призналась телеведущая, доверия в их отношениях становилось все меньше и меньше.

"Да мы оба виноваты. Так случилось, что ему несколько лет нравилась моя подруга, а мне в течение некоторого периода - другой мужчина. Он об этом не знал, и я тоже об этом не говорила ему. Поэтому измены были с обеих сторон", - откровенно призналась Екатерина.

Напомним, ранее Кристина Горняк прокомментировала слухи о новом романе с военным.

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