Инфлюенсер рассказала, что строить отношения с военным очень трудно.

Известная инфлюенсерка и экс-супруга Владимира Остапчука Кристина Горняк запутала поклонников намеками на возможные отношения с военнослужащим.

В эксклюзивном комментарии для программы "ТУР Звездами" Кристина уклонилась от прямого ответа на вопрос об отношениях с военным.

"Пока что никто ничего в моем сердце не занял, но, скажем так, все хорошо. Но я замуж пока не вышла, предложения нет, время покажет", - отметила Горняк.

Она также добавила, что строить отношения с человеком, который находится на передовой, чрезвычайно сложно.

"Строить отношения с военным, который находится в боевом подразделении, находится в боевых действиях - это очень сложно, почти невозможно. У них все мысли там, у них очень тяжелая работа, иногда это даже мешает", - поделилась Кристина.

На уточняющий вопрос ведущей о том, закончились ли эти отношения, Горняк снова ответила довольно расплывчато:

"Это ваш комментарий, я его не подтверждаю. Закончились, были или нет. Но это очень трудно. Общение на расстоянии - это очень трудно, а еще и с человеком, который постоянно в опасности".

Таким образом, Кристина Горняк оставила интригу относительно своей личной жизни, не подтвердив, но и не опровергнув слухи о романе с военным.

Напомним, Экс-супруга Остапчука ответила, почему вернулась из-за границы.

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