Луна ответила, что повлияло на ее решение уехать за границу.

Известная украинская певица Луна, которая ранее выпустила русскоязычный альбом, сообщила, что вместе с сыновьями и мужем - музыкантом Александром Волощуком - выехала за границу. Артистка объяснила свое решение и рассекретила, где сейчас находится.

По словам исполнительницы, сейчас они живут в Барселоне, Испания. Причиной такого решения стала, в первую очередь, опасность для детей в Украине.

Луна рассказала, что ей стало, мол, сложно жить в Киеве после рождения второго сына, который появился на свет в начале 2024 года. Звезда говорит, что находилась в постоянном стрессе и переживала за детей из-за обстрелов и отключения света.

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"Уехала я, прежде всего, из-за усталости от постоянного стресса: тревоги, обстрелы, отключение света. Рождение младшего ребенка сделало решение об отъезде очевидным. Как мать я хотела обеспечить безопасность новорожденному ребенку. Хотя для меня было важно родить сына в Украине, я не могла игнорировать постоянную опасность. Я глубоко убеждена, что определенные важные вещи происходят только на родной земле, и поэтому я не отрекаюсь от Украины и не рву с ней связь", - отметила Луна в интервью Meduza.

Кроме этого, на выезд артистки повлияло ее решение и дальше петь на русском и выпускать новые русскоязычные треки. Сейчас она говорит, что не может писать на языке страны-агрессора в Украине, поэтому, думает, что за рубежом сможет это делать.

"Я решила выпускать песни на русском языке. Такие правила: в условиях войны невозможно продвигать культуру и язык страны-агрессора. Приняв это, я решила работать и выступать для аудитории за рубежом, которая принимает меня и мое творчество. В результате я собрала жизнь в 30 коробок, поехала с ребенком", - сказала певица.

На вопрос о том, как выехал ее 38-летний муж в Испанию, Луна конкретно не ответила, но отметила, что проблем на границе не возникло. Она заявила, что Волощук, мол, не смог смириться с процессами, которые сейчас якобы царят в Украине.

"Проблем с выездом не было. Решил уехать, поскольку естественные социальные процессы в Украине парадоксально все больше напоминают структурные установки РФ", - добавила исполнительница.

К слову, Луна была замужем за скандальным продюсером Юрием Бардашем, который сбежал в РФ и поддержал путинский режим. Певица ранее попадала в языковые скандалы, когда общалась на русском в сети, но переходить на украинский она отказалась.

Напомним, ранее Луна высказалась о своем экс-супруге - предателе Юрии Бардаше. Она ответила, поддерживает ли связь с продюсером.

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