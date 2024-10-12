KOLA ответила, почему скрывает возлюбленного на 13 лет старшего от публики.

Известная украинская певица Анастасия Прудиус, она же KOLA, которая ранее призналась, почему не заводит детей, рассказала о своем возлюбленном. Артистка впервые ответила, чем занимается ее 44-летний избранник Вячеслав, который живет в Израиле.

По словам 31-летней звезды, ее супруг - медик. У возлюбленного знаменитости есть свой бизнес, который он развивает в Израиле. Именно поэтому он и не может переехать в Украину и жить вместе с любимой.

"Он занимается медициной. Взрослый мужчина, у него есть свой бизнес. Он всегда рядом и поддерживает, радуется за меня. И этого достаточно", - поделилась KOLA во время встречи с поклонниками, фрагмент которой опубликовал "Фокус".

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Исполнительница говорит, что Вячеслав поддерживает ее и восхищается ее творчеством. А совсем скоро он приедет в Киев на сольный концерт артистки в столичном Дворце спорта.

На вопрос о том, почему KOLA скрывает мужа, она говорит, что он сам хочет оставаться непубличным. А сама певица уважает решение бизнесмена, и не хочет без его разрешения показывать его поклонникам.

"Да, муж будет на концерте. Он едет ко мне с моей мамой из Бильбао. Это не тайна, просто он непубличный человек. Ему это не нужно. Он другой человек. Он все принимает, любит то, чем я занимаюсь. Ему все нравится, я его этим вдохновляю. Но ему не нужно, чтобы его видели или фотографировали, снимали. Надеюсь, что у нас правильные люди и они не будут создавать мне дискомфорт, не будут фотографировать и снимать его на моем концерте. Я бы очень этого хотела, потому что это будет уважение ко мне и моей личной жизни", - подчеркнула Анастасия.

Как известно, артистка тайно вышла замуж за Вячеслава. Пара познакомилась в 2022 году во время одного из концертов KOLA. Свадьбу они сыграли в Чехии в 2023 году. Среди приглашенных гостей были только самые близкие друзья и родные.

Напомним, ранее KOLA влюбила сеть в свой новый трек "Титаник". Артистка выпустила танцевальный клип на новую песню.

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