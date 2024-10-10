KOLA выпустила танцевальный клип на новую песню.

Известная украинская певица KOLA, она же Анастасия Прудиус, выпустила новую чувственную композицию "Титаник" и танцевальный клип к ней. Исполнительница спела о настоящей любви в своем треке.

В новой песне артистка рассказала о чувстве между людьми, которое помогает переживать самые сложные моменты. Главной мыслью композиции является то, что любовь и связь близкими, - это своеобразный якорь, который помогает не потерять себя и не забывать, кем ты есть на самом деле.

"Песня "Титаник" - это история о любви, которая помогает держаться на плаву в самые сложные моменты жизни. Как и в песне, так и в реальности, поддержка близких - это наш главный спасательный круг", - поделилась звезда.

В песне KOLA соединила нежность и силу, которые передала в атмосферном клипе. Съемки видео происходили в Украине, на яхте, где певица и исполнила свой зажигательный танец.

"Титаник" вызвал настоящий восторг у поклонников исполнительницы. В комментариях под видео они засыпали Анастасию положительными отзывами о клипе и оценили ее вокальные данные:

"У меня одной мурашки по коже... Ее хрип в голосе это нечто!"

"KOLA, вы снова покорили меня. Вы вкладываете в свою музыку столько души, что она касается самых глубоких струн сердца. Глубокий текст, мощный вокал и мелодия, которая застревает в голове с первого прослушивания"

"Чрезвычайно круто! Волшебная Кола, музыка и текст песни - супер"

"У меня нет слов описать восхищение от вашего творчества, слов песен, музыки, клипов, идей, креативности, уникальности"

"Твой стиль уникален. Никогда не знаешь, чего ожидать, но всегда это что-то невероятное"

Напомним, ранее KOLA и Артем Пивоваров произвели фурор в сети новой версией хита "Ніч яка місячна". Артисты записали совместный трек, за основу которого использовали известное стихотворение.

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