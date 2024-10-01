Они с мужем не спешат становиться родителями.

31-летняя певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, призналась, почему с мужем не заводит детей.

По словам артистки, она уверена, что материнство рано или поздно войдет в её жизнь, однако пока не включает это в ближайшие планы, ожидая подходящего момента.

"Что касается материнства — это точно будет в моей жизни. Это важное решение, но сейчас для меня не время думать об этом серьезно. Я всегда представляла, что этот момент настанет, когда я почувствую внутреннюю готовность к переменам и новой роли, когда я захочу замедлиться и уделить больше внимания семье. Я убеждена, что такие решения нельзя принимать, ориентируясь на карьерные успехи или популярность. Это связано с внутренним балансом и ощущением правильного времени", — утверждает KOLA.

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Кроме того, она рассказала, поддерживает ли супруг Вячеслав ее решение оставаться в Украине, хотя сам он живет в Израиле.

"Муж поддерживает мое решение оставаться в Украине, несмотря на войну. Он понимает, что моя работа и жизнь здесь — это мой осознанный выбор, и уважает это. Его зрелость и уверенность помогают нам сохранять наши отношения, а расстояние лишь укрепляет наши чувства", — призналась артистка в интервью изданию Insider.

Напомним, ранее KOLA и Parfeniuk презентовали чувственный клип "Температура".

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