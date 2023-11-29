Мужчина старше ее на 13 лет.

Популярная певица KOLA шокировала подробностями своей личной жизни. Оказалось, что она тайно вышла замуж за мужчину, который старше ее на 13 лет.

В интервью Маше Ефросининой артистка рассказала, что ее избранника зовут Вячеслав, он живет в Израиле. KOLA добавила, что ее муж родом из Днепра, но в раннем детстве переехал за границу.

Она говорит, что никогда не мечтала выйти замуж за иностранца. Это произошло совершенно случайно.

"Я вышла с вытянутыми коленями и в кепке, рыдала весь день из-за войны. Я совсем не ожидала этой встречи", - поделилась певица.

Также знаменитость рассказала, что избранник сделал ей предложение в начале 2023 года. По ее словам, он очень долго что-то говорил, а потом протянул коробочку с кольцом со словами: "Ты будешь моей женой?" После этого к ним подошел друг Вячеслава и вручил артистке букет роз. Она сказала: "Да".

А вот сама свадьба состоялась в Праге в кругу близких людей.

Чем известна KOLA

KOLA - украинская певица, участница шоу "Голос країни". Она получила популярность во время полномасштабного российского вторжения. Ее популярные песни - "Люди", "Біля серця", "Порічка", "Цінувати життя" и другие.

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