Певица ответила, общается ли с рэпером.

Популярная украинская певица Мишель Андраде высказалась о своем экс-продюсере и украинском рэпере Потапе, который сбежал во время войны за границу. Исполнительница объяснила, как относится к такому решению бывшего наставника.

Артист покинул Украину еще в начале большой войны. За этих 2 года он успел пожить сразу в нескольких странах Европы, а также в Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах. Потап не стесняется демонстрировать свою счастливую зарубежную жизнь и при этом очень редко вспоминает о родине. Войне рэпер также не уделяет много внимания и лишь порой в его соцсетях можно увидеть посты об обстрелах россиян.

Стоит указать, что после выезда за границу он оборвал много связей с украинскими коллегами. Звезды, с которыми Потап ранее был в очень близких отношениях, теперь не общаются с ним, в частности, Надя Дорофеева, Позитив и другие. В списке этих певцов оказалась и Андраде. В интервью для издания "Фокус" она призналась, что уже давно не поддерживает связь с беглецом.

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При этом Мишель отмечает, что у них не было конфликтов или ссор. Выезд за границу - это его решение, говорит артистка, которое не было для нее неожиданным. Она добавила, что сейчас на рэпера сыпется много хейта, однако сама не хочет его осуждать и указывает, что относится к экс-продюсеру нейтрально.

"Потап мне лично ничего плохого не сделал, но мы сейчас просто не общаемся. Он - человек, который выбрал свой путь, и для меня это не стало неожиданностью. Кто-то воспринимает его действия как нечто кринжовое, а кто-то - нет. Я отношусь к этому нейтрально, и у меня нет желания осуждать", - поделилась Андраде.

Что известно о Мишель Андраде

Мишель - украинская певица родом из Боливии. 14 лет исполнительница жила в Боливии, а уже в 2010 эмигрировала в Украину. Андраде владеет несколькими языками, в частности, она знает испанский, украинский, английский и русский.

Свою музыкальную карьеру Мишель начала на украинском телепроекте "Х-Фактор", где ее заметил Потап. Во время сотрудничества с музыкальным лейблом Mozgi Entertainment, она выпустила несколько популярных хитов, среди которых "Amor", "Держи меня", "Hasta La Vista" и другие.

Напомним, ранее Потап вышел на связь из-за границы и рассекретил, где находится. Рэпер поделился новым кадром в сети.

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