Рэпер поделился новым кадром в сети.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап, он же Алексей Потапенко, вышел на связь в своих соцсетях. Артист рассекретил страну, в которой сейчас находится.

Исполнитель на своей странице в Instagram опубликовал новую фотографию. На камеру он позировал на фоне пейзажей африканской страны. Рэпер не стал скрывать, где находится и оставил отметку своего местонахождения.

На фото было указано, что Потап прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, а именно в Дубай. Алексей в подписи к кадру намекнул, что в ОАЭ прибыл для работы, а также добавил, что Дубай стал для него городом, который мотивирует и вдохновляет.

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"Снова и снова возвращаемся в Дубайский офис! Наблюдать за тем, как этот мега город растет вместе с международным бизнесом, наслаждаться и заряжаться энергией с бизнесменами со всего мира", - написал певец.

Отметим, что исполнитель уехал из Украины в первые месяцы большой войны. Беглец не приезжает на родину и, похоже, не планирует возвращаться. Он строит свою карьеру за рубежом и лишь порой вспоминает о войне, публикуя новости об обстрелах в сети. До ОАЭ артист долгое время жил и работал в Испании, Мексике, Болгарии и Польше.

Рэпер не стесняется демонстрировать свою зарубежную жизнь, пока в Украине продолжается война и оккупанты ежедневно обстреливают города. При этом он ни разу не ответил, как уехал из страны и почему пошел на такой поступок.

Напомним, ранее известный певец рассказал о поведении Потапа на "Голосе страны". Он назвал рэпера высокомерным и признался, что жалеет, что выбрал его своим тренером.

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