Продюсер сказал, что думает о заявлениях беглецов по сбору средств для ВСУ.

Известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который ранее прошелся по предательнице Ани Лорак, высказался об известных артистах Олеге Виннике и Потапе. Знаменитость ответил, поддерживает ли он связь с беглецами.

Как известно, Винник еще в первые дни полномасштабного вторжения выехал в Германию, где живет до сих пор. Певец более 2 лет молчал о войне и почти не выходил на связь. А позже заявлял, что, несмотря на исчезновение из инфопространства, все это время якобы помогал ВСУ.

Что касается Потапа, то он также не скрывает, что уехал за границу и наслаждается жизнью в Европе. Рэпер за эти годы успел пожить сразу в нескольких странах, но, похоже, в Украину возвращаться не планирует.

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В комментарии "РБК-Украина" Кондратюк подчеркнул, что о звездах, которые сбежали из Украины, он ничего хорошего сказать не может. Больше продюсер не будет поддерживать их и не будет интересоваться их творчеством. Со слов Игоря понятно, что сейчас он не общается ни с Потапом, ни с Винником.

"Это их совесть и грех. Собирают средства и слава Богу. Скорее всего, я на этих артистов никогда не пойду и не буду их слушать", - заявил Кондратюк.

Более того, как говорит Игорь, даже до страшных событий 2022 года он не был большим ценителем музыки рэпера и певца. Винник ему нравился только потому, что его песни и его самого обожали на проекте "Караоке на майдане", ведущим которого был Кондратюк.

"Не более того. То есть у меня было такое к Виннику шоу-бизнесовое уважение", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк впервые рассказал о своих троих детях и ответил, имеет ли уже внуков. Продюсер также раскрыл секрет 30-летнего брака с женой.

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