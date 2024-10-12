Екатерина Кузнецова ответила, удалось ли ей продать квартиру в России.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая 14 лет жила и работала в России, рассказала об имуществе в Москве. Звезда, которая ранее заговорила о свадьбе с россиянином, ответила, удалось ли ей продать квартиру и вывезти самое ценное из страны-агрессора.

Артистка вспомнила, что она уехала из РФ с одним чемоданом, а потом все остальные вещи ей помогали вывозить друзья, оставшиеся в Москве. А ее квартира в столице РФ сейчас находится в процессе продажи.

Начало полномасштабного вторжения Кузнецова застала в Испании. Туда она уехала за несколько дней до 24 февраля 2022 года вместе со своим избранником Максимом Аплиным. После этого актриса больше не возвращалась в Россию.

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"В отпуск взяла с собой чемодан с тремя платьями и двумя купальниками. С моими котами, а у меня их - два, осталась подруга. Когда поняла, что не вернусь, начала просить друзей - своих и мужа, которые выезжали из страны, привозить мои вещи. И понемногу я их собрала. Параллельно продавала технику из квартиры, конечно, совсем не за ту цену, которой стоили. Велосипед, самокат, чайники, тостеры - все разобрали. Продажа квартиры тоже в процессе", - отметила знаменитость в интервью для OBOZ.UA.

Звезда российского сериала "Кухня" отметила, что самым ценным для нее были ее домашние любимцы - два кота. Их из России помог вывезти ее возлюбленный.

"Весной 2022 года муж меня спросил: "А что бы ты хотела на свой день рождения?". Я расплакалась: "Хочу забрать котов, машину и свою постель". Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, представляете? Я прилетела их встречать в Варшаву. А потом мы с мужем погрузили своих котов в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и 9 часов на пароме. Столько занимает дорога от Польши до Тенерифе", - вспомнила Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова показала, где отпраздновала свой день рождения с возлюбленным-россиянином. Пара решила поехать в теплую страну.

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