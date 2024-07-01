Известная украинская актриса заговорила о свадьбе с россиянином: 'Нам хорошо'

Пара встречается с 2017 года.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова, получившая признание после съемок в российском сериале "Кухня", высказалась о свадьбе с россиянином Максимом Аплиным, с которым состоит в отношениях уже много лет.

Она рассказала, что им хорошо и без штампа в паспорте, однако они не против обменяться обручальными кольцами.

"Нам и так хорошо. Мне нравится быть его девушкой. Но кольца со временем наденем. Просто для себя для красоты", - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

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Интересно, что пара познакомилась в 2017 году. В 2021 году Аплин сделал Кузнецовой предложение. Конфликтов из-за войны России против Украины у них не возникало, так как еще в 2014 году Аплин осудил преступный режим Кремля и поддержал Украину.

Известно, что сейчас пара живет в Европе, однако Кузнецова неоднократно говорила о том, что ее избранник хочет получить украинское гражданство.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова объяснила, как отказалась от карьеры в России.

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