Екатерина решила поехать в теплую страну.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая известна по фильмам "Безумная свадьба-2", по сериалу "Кухня" и многим другим киноработам, сегодня, 12 июля, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

Поэтому Екатерина показала у себя в Instagram, как проводит этот день. В частности, именинница сейчас находится в Испании вместе со своим бойфрендом-россиянином Максимом Аплиным. Пара поехала на музыкальный фестиваль.

"Испания. Мы здесь ради фестиваля, который проходит каждый год. Это настоящий праздник музыки! Мы здесь были с Максом в 2018 году. Люди едут из разных уголков мира ради возможности прослушать своих любимых исполнителей! Фестиваль длится три дня! В каждый из них выступает много музыкантов и диджеев", - написала девушка.

Видео дня

Актриса не рассказала, что подарил ей любимый, но отметила, что все подписчики могут поздравить ее донатом для онкобольных детей Украины.

"Сегодня мой день рождения и я традиционно посвящаю этот день детям, которые переживают две войны: войну в стране и войну со своей болезнью. Я присоединяюсь к сбору, чтобы обеспечить месяц жизненно важного лечения и обследований для 400 подопечных фонда. Лучшим поздравлением для меня будет ваш донат. Спасибо всем вам, что вы поддерживаете мои сборы. Помощь детям - это вклад в наше будущее", - подчеркнула Кузнецова.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова поделилась романтическим фото с любимым в годовщину отношений.

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