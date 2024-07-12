Екатерина Кузнецова празднует 37-летие / фото инстаграм Екатерины Кузнецовой

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая известна по фильмам "Безумная свадьба-2", по сериалу "Кухня" и многим другим киноработам, сегодня, 12 июля, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет.

Поэтому Екатерина показала у себя в Instagram, как проводит этот день. В частности, именинница сейчас находится в Испании вместе со своим бойфрендом-россиянином Максимом Аплиным. Пара поехала на музыкальный фестиваль.

"Испания. Мы здесь ради фестиваля, который проходит каждый год. Это настоящий праздник музыки! Мы здесь были с Максом в 2018 году. Люди едут из разных уголков мира ради возможности прослушать своих любимых исполнителей! Фестиваль длится три дня! В каждый из них выступает много музыкантов и диджеев", - написала девушка.

Видео дня
Скриншот сторис Екатерины Кузнецовой
Скриншот сторис Екатерины Кузнецовой

Актриса не рассказала, что подарил ей любимый, но отметила, что все подписчики могут поздравить ее донатом для онкобольных детей Украины.

"Сегодня мой день рождения и я традиционно посвящаю этот день детям, которые переживают две войны: войну в стране и войну со своей болезнью. Я присоединяюсь к сбору, чтобы обеспечить месяц жизненно важного лечения и обследований для 400 подопечных фонда. Лучшим поздравлением для меня будет ваш донат. Спасибо всем вам, что вы поддерживаете мои сборы. Помощь детям - это вклад в наше будущее", - подчеркнула Кузнецова.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова поделилась романтическим фото с любимым в годовщину отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: