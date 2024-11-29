Екатерина Тышкевич рассказала, сколько лет они с любимым находятся в отношениях.

Популярная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая снималась в сериалах "Женский доктор", "Возвращение Мухтара 9" и "Скорая помощь", поделилась новыми кадрами с мужем. Знаменитость сообщила о важном празднике для их пары.

Оказалось, что супруги Тышкевич и Валентин Томусяк празднуют 10-ю годовщину отношений. А в браке кинозвезды находятся уже пять лет. Екатерина опубликовала романтические фотографии с любимым, на которых показала, как они отметили важный день.

Супруги решили поехать в отпуск в Карпаты. Они провели время в ресторане, где устроили себе небольшую фотосессию. Валентин подарил избраннице букет розовых роз.

Видео дня

В подписи к снимкам Тышкевич указала, что в начале зарождения чувств они очень колебались, готовы ли к серьезным отношениям. Однако сейчас знаменитости счастливы в браке и не жалеют, что тогда решили рискнуть. Артистка также написала, что, несмотря на все проблемы и проблемы, она очень любит Томусяка.

"Сегодня 10 лет как мы вместе. Мы оба совсем не готовы были к серьезным отношениям, когда начинали встречаться. И тем более не думали, что когда-то будем праздновать такую годовщину. А сейчас страшно даже представить, что мы могли не пойти в этот опыт... Думаю, что в этом конкретном случае - свободный выбор был достаточно иллюзорным, потому что Богом и судьбой давно была запланирована именно эта пара влюбленных душ. И только наши личности немного сопротивлялись. Конечно, мы проходили через кризисы, но всегда удавалось выйти из них достойно и именно благодаря этим штормам, перейти на другой уровень отношений, еще более глубокий, еще более нежный. Люблю с каждым годом только сильнее, мой Валику", - призналась актриса.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич рассказала о сложных моментах в браке. Она поделилась, как любимый на протяжении всех этих лет поддерживал ее.

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