Екатерина Тышкевич сообщила о важном празднике в семье.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Женский доктор", "Возвращение Мухтара 9" и "Скорая помощь" Екатерина Тышкевич сообщила, что они с любимым - актером Валентином Томусяком - отмечают годовщину отношений. Артистка на фоне важной даты рассказала о сложностях и испытаниях, которые они пережили с избранником за эти годы.

Пара уже 10 лет находится в отношениях, из которых пять - в браке. Большую годовщину они будут отмечать уже на днях, написала в своем Instagram кинозвезда. Екатерина не скрывает, что во время конфликтов с любимым, чаще на уступки шел именно он.

Часто она слышит от других, как ей "повезло с мужем". Она соглашается с этим, но одновременно и возмущается, потому что считает, что она также хорошая жена.

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"Через несколько дней у нас с Валентином Томусяком годовщина - 10 лет вместе. Честно говоря, в этих отношениях чаще на компромиссы приходилось идти ему, а не мне. Все время слышу от людей: "Как тебе с ним повезло". Немного раздражаюсь в эти моменты, потому что получается, что ему со мной нет? На самом деле согласна, что больше фортануло мне, потому что судьба постоянно проверяет именно его на "и в горе, и в радостях", - поделилась знаменитость.

Тышкевич рассказала, что за много лет совместной жизни, они с любимым пережили немало положительных и негативных моментов. Но она подчеркнула, что чтобы между ними не происходило, Валентин всегда вел себя достойно. В дополнение, актриса все же признала, что для нее Томусяк - лучший мужчина, и она счастлива, что встретила его.

"Он все эти проверки проходит на отлично и делает это настолько органично, что у меня и мысли ни разу не возникало, что он может поступать и реагировать иначе. Только с точки зрения, почитав, например, комментарии, только тогда осознаю, что не у всех складывается именно так. И что он у меня действительно один на миллион, как любит говорить моя мама", - написала артистка.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич призналась, что ей чуть не ампутировали руку. Актриса оказалась в реанимации с диагнозом сепсис, в результате чего ее рука сильно отекла и нормально не функционировала.

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