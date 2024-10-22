Известная украинская актриса рассказала о кризисе в браке после 9 лет: 'Непросто'

Они с мужем переживают непростой период.

Украинская актриса Елена Светлицкая, снявшаяся в "Формуле любви", "Мавках", "Алмазной короне" и многих других сериалах, неожиданно рассказала о проблемах в семейной жизни.

Елена уже 10 лет состоит в отношениях со своим возлюбленным Николаем, из которых 9 лет они женаты. Ранее Светлицкая активно делилась семейными моментами в своих социальных сетях, однако недавно подобные публикации прекратились.

Как оказалось, этому есть веская причина. Актриса призналась, что ее отношения с мужем ухудшились, и сейчас она проходит через личные трансформации. Хотя Светлицкая не раскрыла все детали, она отметила, что на их брак значительное влияние оказала война.

"Действительно у нас сейчас очень непростой период, но мы над этим работаем. Мы все-таки 10 лет вместе, 9 лет в браке. Я думаю, что это нормально, когда пары проживают кризисы. Даже перед концертом я звала его поехать вместе, но, к сожалению, он сказал, что у него нет настроения ехать со мной. Он остался дома с детьми. Поэтому да, сейчас непросто, но это нормально. Могу сказать одно слово, которое явилось причиной – это война. Вот когда началась война, с ней начал развиваться кризис", - заявила Елена в комментарии "Люкс ФМ".

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