Ведущая также рассказала, как поддерживает отношения с любимым.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, где сейчас служит ее муж Тимур Хромаев и как они часто видятся.

Не секрет, что с начала полномасштабной войны он ушел в ВСУ. Маша долгое время не рассказывала подробностей его службы, но сейчас раскрыла некоторые факты.

"Он закреплен за киевским подразделением и сейчас уже является заместителем командира роты по вооружению. Поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение", - рассказала Маша в интервью проекту "Неймовірна правда про зірок".

Она неоднократно подчеркивала, что гордится достижениями любимого, однако ей не хватает его рядом. Об отношениях с мужем во время войны Ефросинина сказала так:

"Я редко вижу Тимура. Мне мало. Каждый раз ему хватает сил поговорить со мной, когда он видит, что я "плыву". Он держит меня. Мы проходим через это почти третий год. Именно потому что этому предшествовало 19 лет супружеской жизни и разных периодов. И сегодня я уже этим периодам и кризисам благодарна. Сейчас нас держит исключительно этот опыт и наша близость".

К слову, Маша и Тимур уже 21 год вместе. У пары есть двое общих детей: дочь Нана и сын Александр.

Напомним, ранее Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу-военному.

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