Известной украинской актрисе едва не ампутировали руку - подробности

Сейчас с Екатериной Тышкевич все хорошо.

Актриса Екатерина Тышкевич страдала от постоянной головной боли, причину которой врачи долгое время не могли установить. Она была вынуждена принимать токсичные препараты для облегчения боли. В декабре 2023 года актриса оказалась в реанимации с диагнозом сепсис. Врачи больше недели боролись за ее жизнь.

Инфекция, которая поразила Екатерину, оказалась чрезвычайно агрессивной, распространялась быстро, что привело к отказу органов. Ее ввели в медикаментозный сон, а врачи подготовились к срочной операции. Из-за того что рука отекла из-за неизвестной инфекции, семья подписала согласие на возможную ампутацию.

"Врач объяснил, что если что-то найдут, то будут удалять все до здоровых тканей. Если нужно будет ампутировать до плеча - так и сделают. Я это понимала и подписала, потому что других шансов у нас просто не было", - поделилась мама актрисы Наталья.

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Муж и мама Екатерины надеялись на лучшее, а врачи взялись за сложную операцию. Все это время мама актрисы находилась в кафе возле больницы и ждала звонка врачей. Вскоре врач позвонил и сообщил, что руку удалось спасти, и отек постепенно будет спадать.

После операции актриса пошла на поправку. Когда Екатерина Тышкевич пришла в себя, то она увидела, что родные рядом с ней.

"Помню, как открыла глаза и сразу увидела Валика, моего мужа, который сидел на стуле. Он сразу взял меня за руку и начал говорить: "Ты справишься, я знаю, что тебе страшно и ты растеряна, но все будет хорошо, я здесь". Я почувствовала по взглядам врачей и родителей, что они пережили сплошной ужас", - вспомнила актриса.

Этот непростой опыт стал для актрисы новым жизненным и профессиональным этапом. Екатерина призналась, что теперь имеет мощный медицинский кейс, который будет использовать в актерской карьере. Ее история - это пример абсолютного доверия между пациентом и медиками, которое помогло спасти жизнь.

Что стало причиной сепсиса, на какой риск пошли украинские врачи, чтобы спасти жизнь актрисы - об этом вы узнаете в новых выпусках "Анатомии чуда" уже 21 октября в 16:00 на телеканале 1+1 Украина.

Напомним, ранее муж Екатерины Тышкевич - Валентин Томусяк - рассказал, как во время съемок рубанул себе палец.

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