Боня осквернила честь Веры Брежневой.

Российская блогерша и ведущая Виктория Боня рассказала о прошлом украинской певицы Веры Брежневой. По ее словам, артистка якобы занималась эскортом.

Боня пересказала свой давний диалог с другом на этот счет, однако не привела ни единого факта, который подтвердил бы ее слова.

"Я развею ее образ. Друг, молодой и богатый парень, сказал: "Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой!" И мой очень близкий человек ответил: "Слушай, а Вера работает, но только она по желанию. Стоит 100 тысяч долларов". Это было в 2011 году. Вера хочет в подарок часы. То есть предлагалось подарить сначала часы, которые стоят по 70 тысяч долларов, и она придет на свидание. Если Вера захочет, то тогда пойдет дальше. Если человек не понравится, тогда - нет", - выдала Боня.

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Она добавила, что в итоге ее друг отказался от свидания с Брежневой.

"Когда друг узнал, какие часы она попросила, плюс еще сто тысяч без гарантий, сказал: "Спасибо, до свидания", - рассказывает Боня.

По словам блогерши, в тот момент артистка состояла в браке с Михаилом Киперманом, которого на днях объявили в розыск в Украине.

Возможно, такие слова Бони связаны с тем, что Брежнева в начале полномасштабного вторжения уехала из России в Польшу, где помогала украинским беженцам.

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