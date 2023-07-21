Француз не планирует останавливаться, он хочет еще сильнее измениться / скриншоты

Уже несколько лет сеть активно обсуждает "черного инопланетянина" - француза Энтони Лоффредо, который перенес много экстремальных хирургических операций и "забил" практически все тело татуировками. Блогер не останавливается на достигнутых результатах, он продолжает "украшать" лицо новыми шрамами и гордится тем, что ампутировал несколько пальцев на руке, чтобы быть еще больше похожим на пришельца.

Француз, решивший стать "монстром", активно ведет соцсети. Он хвастается необычной внешностью и показывает, как меняется его тело. За последние несколько лет "инопланетянин" заметно улучшил физическую форму. Он "накачал" себе огромные бицепсы, нарастил внушительную мышечную массу.

"Черный инопланетянин" без носа и ушей / скриншоты

Сейчас Лоффредо утверждает, что его процесс трансформации завершен лишь на 57%. Мужчина планирует и дальше менять свое тело, однако что он будет делать со своей внешностью дальше - остается лишь догадываться.

"Черный инопланетянин" уже удалил себе верхнюю губу, уши и кончик носа. Помимо этого, он сделал себе "змеиный" язык, разрезав его на две части. Француз также увлекается шрамированием, недавно на его щеке появилась жуткая "молния", которая будто бы не заживает и постоянно выглядит воспаленной.

Француз стал "пришельцем" и перенес несколько операций - видео

Как "черный инопланетянин" выглядел в прошлом

Совсем недавно мужчина показывал, как выглядел в 13 лет. В детстве он был простым и милым мальчиком. Однако теперь, в свои 35 лет, "инопланетянин" точно не затеряется в толпе.

 Энтони Лоффредо в детстве и сейчас / скриншот

Что известно о "Черном инопланетянине"

В 2021 году УНИАН рассказывал, что "инопланетянин" ампутировал себе два пальца на левой руке, чтобы превратить ее в коготь. Ради операции он летал в другую страну, так как во Франции все хирурги отказались, ведь подобные манипуляции там являются незаконными.

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