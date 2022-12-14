Артистка решила поделиться снимком со своими подписчиками.

Известная певица Вера Брежнева, которая в последнее время открыто поддерживает Украину и выступает против войны, появилась на публике в сине-желтом наряде. Судя по всему, такую палитру цветов для своего аутфита она выбрала неслучайно.

Так, в stories Вера выложила фото, где она позирует в бледно-желтом пуловере, поверх которого накинула голубой свитер. Также на ней надеты голубые джинсы и желтые кеды.

В профиле Брежнева отметила аккаунт "I see UA flag". Это проект, цель которого - показать, как много сине-желтых сочетаний встречаются в повседневной жизни.

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Вера Брежнева после 24 февраля

После того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, певица покинула страну-агрессора. Ее заметили в Польше, где знаменитость собственноручно сортировала и грузила гуманитарную помощь для пострадавших от боевых действий сограждан. Бытует мнение, что именно из-за этого она рассталась с мужем Константином Меладзе. Тот якобы поддерживает кровожадную войну, а Вера этого терпеть не стала.

Сама артистка личную жизнь не комментирует, стараясь помочь не словом, а делом. Например, недавно она выпустила первую за долгое время песню, еще и на украинском языке. Так, с украинкой Tayanna она перепела "Вишиванку".

Недавно стало известно, что Вера Брежнева оборвала последний контакт с Россией - выписалась из квартиры в Подмосковье.

Напомним, Вера Брежнева впервые за 9 месяцев вышла на сцену и расплакалась.

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