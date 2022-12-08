Украинская певица Вера Брежнева выступила на благотворительном концерте. Это ее первый выход на сцену за 9 месяцев войны.
Во время выступления знаменитость не смогла сдержать слез, говоря о том, что она - украинка. Певица рассказала, что все это время находилась в тылу и была волонтером - она помогала украинской армии и беженцам в Польше.
Сейчас же, по ее словам, она решилась выйти на сцену и продолжить делать то, что умеет лучше всего.
Стоит отметить, что на концерте Брежнева говорила на русском языке, также она публично не признала Россию агрессором.
Вера Брежнева: позиция относительно войны в Украине
Певица в начале полномастабной войны уехала из России в Польшу, где занималась волонтерством. Она публикует в своих соцсетях кадры войны на родине и рассказывает о зверствах оккупантов.
Позже ее менеджер заявила, что Брежнева разорвала все связи с РФ, но на днях росСМИ опровергли эту информацию. Они пишут о том, что Брежнева продолжает зарабатывать в России, а летом приезжала в Москву, чтобы проверить, как там обстоят дела.