Во время выступления она заявила, что считает себя украинкой, несмотря на то, что ранее говорила, что не является украинской певицей.

Украинская певица Вера Брежнева выступила на благотворительном концерте. Это ее первый выход на сцену за 9 месяцев войны.

Во время выступления знаменитость не смогла сдержать слез, говоря о том, что она - украинка. Певица рассказала, что все это время находилась в тылу и была волонтером - она помогала украинской армии и беженцам в Польше.

Сейчас же, по ее словам, она решилась выйти на сцену и продолжить делать то, что умеет лучше всего.

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Стоит отметить, что на концерте Брежнева говорила на русском языке, также она публично не признала Россию агрессором.

Вера Брежнева: позиция относительно войны в Украине

Певица в начале полномастабной войны уехала из России в Польшу, где занималась волонтерством. Она публикует в своих соцсетях кадры войны на родине и рассказывает о зверствах оккупантов.

Позже ее менеджер заявила, что Брежнева разорвала все связи с РФ, но на днях росСМИ опровергли эту информацию. Они пишут о том, что Брежнева продолжает зарабатывать в России, а летом приезжала в Москву, чтобы проверить, как там обстоят дела.

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