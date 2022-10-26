Слухи о разрыве звездной пары ходили уже давно.

Рунолог Денис Маклашевский, отвечая на вопрос Славы Демина, рассказал новые подробности о личной жизни Веры Брежневой. Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что она якобы рассталась с Константином Меладзе на фоне разных взглядов на войну в Украине.

Как объяснил эксперт, руны говорят, что у Брежневой уже совершенно другая жизнь и даже есть новый возлюбленный. Однако детальнее по этой теме ничего неизвестно.

"У нее вообще другая жизнь. Там мужчина другой", - отметил рунолог.

Вера Брежнева и ее позиция о войне в Украине

После 24 февраля Брежнева покинула Россию и отправилась в Польшу, где занималась сортировкой и загрузкой гуманитарки для пострадавших от войны украинцев.

Появилась информация, что она выписалась из квартиры в Подмосковье и завершила все свои рабочие проекты на территории страны-агрессора, но недавно в росСМИ написали, что Вера продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Также в октябре 2022 года Брежнева выпустила первую за долгое время песню. На удивление, она оказалась украиноязычной - вместе с украинской певицей TAYANNA она перепела композицию "Вышиванка". За это артистка нарвалась на неоднозначные комментарии: одни поддержали ее позицию, другие - обвинили в том, что звезда просто "переобулась", чтобы не потерять имя.

Вера Брежнева и TAYANNA - "Вишиванка": видео

Напомним, СМИ объяснили, откуда "растут ноги" у слухов о разводе Брежневой и Меладзе.

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