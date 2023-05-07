Примадонна прибыла в Москву для того, чтобы проститься со своим другом.

6 мая в Москве состоялось прощание с модельером Валентином Юдашкиным. Его не стало из-за онкологии, с которой тот боролся последние годы.

На похороны в российскую столицу прибыла Алла Борисовна Пугачева - она при жизни тесно общалась с модельером. Появилась перед публикой она в черном пальто и черной шляпе. Ее сопровождала охрана. Журналистов к Примадонне не подпускали.

Судя по всему, жена Максима Галкина перенервничала. Прямо во время похорон ей стало плохо. На фото, опубликованных в российских Telegram-каналах, видно, что артистка едва стояла на ногах. На прощании ее даже вели под руки.

Видео дня

"Алла Пугачёва с трудом могла ходить на прощании с Валентином Юдашкиным: к могиле кутюрье артистку вели под руки с двух сторон, пока её помощница Елена Чупракова отгоняла зевак", - сказано в Telegram-канале "Самые СЛИВки".

Где сейчас живет Алла Пугачева

После начала полномасштабной войны на территории Украины знаменитость вместе с мужем и детьми выехала в Израиль. Там они живут по сей день в апартаментах брата Максима Галкина. Сам Галкин дома бывает редко, поскольку активно путешествует по миру и дает сольные концерты.

Ранее УНИАН писал, что пресс-секретарь Путина Песков поцеловал руку Аллы Пугачевой на похоронах Юдашкина.

Вас также могут заинтересовать новости: