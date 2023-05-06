Певицу и представителя Путина заметили на кладбище.

Алла Пугачева, которая вернулась в РФ и отправилась на похороны модельера Валентина Юдашкина, "засветилась" рядом с пресс-секретарем президента страны-агрессора Владимира Путина. Певицу и Дмитрия Пескова сфотографировали вместе.

Оказалось, Пугачева подала ему руку. Они, как сообщает Telegram-канал SHOT, о чем-то говорили.

"Дмитрий Песков коротко переговорил с Аллой Пугачевой на похоронах Юдашкина", - указано в сообщении.

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На фото можно заметить, что Песков, вероятно, сам подошел к певице. В этот момент она сидела рядом с могилой Юдашкина. Пресс-секретарь Путина улыбался.

Реакцию самой Пугачевы не видно, она спрятала лицо черной шляпой и отворачивалась от камер. О чем они говорили - пока что остается загадкой.

"Песков целовал ручки Пугачевой на похоронах умершего от рака Юдашкина. Вообще, Алла Борисовна стала главной звездой траурной церемонии. Все позабыли про покойника и рассматривали Примадонну", - прокомментировал все это еще один российский Telegram-канал.

Что Пугачева говорит о войне в Украине

Алла Пугачева и ее муж выехали из РФ и не поддержали путинский режим. Юморист открыто критикует Кремль, за что его признали "иноагентом". Сама Пугачева не делала прямых заявлений о том, поддерживает ли она Украину. Однако когда в РФ начали "травить" ее мужа, она встала на его защиту. Также певица просила зачислить в "ряды иноагентов" и ее.

Недавно Пугачева тонко поглумилась над "величием" путинского режима. Она с юмором намекала на свою позицию.

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