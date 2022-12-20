Григорий Решетник вместе с женой и тремя детьми находится в Киеве.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, как День святого Николая прошел для их семьи. С самого утра была воздушная тревога, которая заставила всех быстро проснуться и перейти в безопасное место.

"Ночной подъем из-за тревоги... С Крис переносим спящих детей в коридор... Потом отбой... Потом снова тревога...", - написал Решетник в своем блоге.

Из-за очередной волны обстрелов со стороны российских захватчиков его семья почти сутки просидела без электричества, воды и отопления.

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Усложняет ситуацию еще и то, что семья живет на высоком этаже, поэтому приходится пешком несколько раз в день спускаться и подниматься, так как лифт не работает. Однако даже эти проблемы не являются поводом опускать руки.

"Но самое главное - понимаем, что есть семьи, кому еще сложнее. Поэтому хотим всех поддержать и сказать - никогда не опускайте руки, любите Украину и помогайте бороться за нашу независимость, как можете. Нам все по силам", - резюмировал ведущий проектов "Холостяк" и "Холостячка".

Напомним, жена Григория Решетника ответила, почему они с детьми остаются в Киеве без воды, тепла и света.

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