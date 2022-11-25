Кристина объяснила, что они принципиально не покидают Украину. В Киеве их держит работа мужа и учеба детей.

Супруга ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина ответила, почему они с тремя детьми не покидают столицу даже после массированных обстрелов. Женщина призналась, что еще после 24 февраля они решили оставаться в Украине, но временно уехали в Ивано-Франковск.

Сейчас семья вернулась в Киев, где Григорий работает, а сыновья ходят в садик и школу.

"Потому что мы здесь работаем в Киеве и дети здесь ходят в школу. Но если так будет продолжаться, то придется думать о временном переезде – с тремя маленькими детьми очень сложно без света, воды и тепла, когда на улице минус два градуса. Словом, увидим", - прокомментировала Кристина Решетник.

Видео дня

Отметим, Григорий Решетник - бессменный ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка". После выхода второго выпуска 12 сезона вылетевшая участница Анастасия Кузьмицкая сообщила, что поведение главного героя Алекса Топольского было далеко не таким, как показывают на экранах. Также она сказала, что с отношением ведущего было что-то не так, но что именно - не уточнила.

Напомним, "Холостяк-12" раскритиковали за не очень удачный дубляж русскоговорящих участниц. Решетник ответил на хейт.

Вас также могут заинтересовать новости: