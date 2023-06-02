Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на помощь Украине.

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая осудила кровожадную войну, развязанную Путиным в Украине, в этом году проведет в Юрмале благотворительный концерт. Мероприятие пройдет 30 июля. На нем выступят не только некоторые российские артисты, осудившие войну, но и звезды мирового уровня.

Так, в СМИ опубликовали вероятный список участников мероприятия. Среди них Вера Брежнева, которая до 24 февраля 2022 года выступала и жила в России, но после этой даты покинула территорию страны-агрессора. Она сначала сортировала и грузила гуманитарную помощь в Польше, а затем запела на украинском.

Также на сцене можно будет увидеть Андрея Макаревича. Лидер группы "Машина времени" уже после начала полномасштабной войны бывал в Украине. Он высказывался в поддержку нашей страны, за что в России был признан "иноагентом".

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Приедет в Юрмалу и Сальвадор Собрал - португальский певец, который одержал победут на Евровидении-2017 (проводилось в Украине, - ред).

Также известно, что Вайкуле предлагала выступить в Юрмале и Земфире, которая в РФ признана "иноагентом", но та отказалась.

Стоимость билетов варьируется от 55 до 330 евро с человека. Больше половины билетов уже раскуплены.

Ранее УНИАН писал, что Вайкуле рассказала, где Ротару застала война.

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