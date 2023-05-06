Примадонна не взяла с собой детей.

Известная певица Лайма Вайкуле прокомментировала новость о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Она говорила с ней по телефону и знает, почему Примадонна срочно улетела в Москву.

По словам Вайкуле, Пугачева действительно отправилась на похороны своего друга - модельера Валентина Юдашкина. Она понимала, что ей придется оставить своих детей, но брать их с собой в Москву Примадонна не стала.

Пугачева рассказала Вайкуле, что незадолго до своей смерти Юдашкин к ней приезжал. Как известно, модельер много лет боролся с онкологией.

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"Он приехал ко мне совсем больной пару недель назад, я сейчас что, не поеду к нему на похороны? Значит, дети останутся, будут под присмотром, я должна ехать", - процитировала Пугачеву Вайкуле в эфире шоу "И грянул Грэм".

Также певица рассказала, пыталась ли она отговорить Пугачеву от поездки в РФ. Позиция Примадонны и ее мужа, юмориста Максима Галкина, вызвала немало критики на территории страны-агрессора. Они не поддержали полномасштабную войну в Украине и переехали в Израиль, что сильно разозлило россиян.

Вайкуле не считает, что певице не стоило ехать в РФ. Ее приезд она сравнила с визитом лидера КНР Си Цзиньпиня в Москву.

"Она не менее важная персона, мне кажется", - отметила Вайкуле.

Пугачева вернулась в РФ

Напомним, ранее в РФ умер модельер Юдашкин. Он дружил с Пугачевой. После этого стало известно, что Примадонна вернулась в Москву. Ее помощница это подтвердила, однако причин возвращения певицы в РФ не назвала.

Вскоре на это отреагировал российский пропагандист Соловьев. Его возмутило, что Пугачеву пустили в РФ.

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